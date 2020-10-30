اجتماع مرتقب لوزير الرياضة مع ممثلي الاتحادات الرياضية الأفريقية

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة اجتماعا موسعا مع جميع ممثلي مصر فى مختلف الاتحادات الرياضية الأفريقية. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاتحادات الرياضية الأفريقية سواء التى توجد مقراتها فى مصر أو فى مختلف الدول الأفريقية الشقيقة.

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