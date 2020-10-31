الهجرة: سفارتنا فى أديس أبابا تعمل مع إثيوبيا للإفراج عن المصريين المحتجزين

دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى عملهم فى أى دولة وخاصة الكويت، لتوخى الحذر فى التعامل مع شركات السياحة، وعدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة "الترانزيت" من حيث الإقامة لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت.





وأهابت وزارة الهجرة - بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا - بالمواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهى السفارة المصرية فى إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بالحجر الصحى المطبق فى هذه الحالة.

يأتى ذلك بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية فى مطار بولى الدولى بالعاصمة أديس أبابا، خلال رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت".

وفى بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، فإنه على الفور، تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية فى إثيوبيا لاستيضاح الموقف، حيث أفادت السفارة بأنها قامت بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة فى المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات.

وأضافت السفارة أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين، قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما فيها، ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة، وفقا للتأشيرات التى حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحى المتبعة فى إثيوبيا فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت السفارة على أنها تقوم حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق وحل الموقف.

وأوضحت أن هذا لا ينفى حق الدولة المضيفة فى اتخاذ ما تراه من إجراءات، فى حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد، أو الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول المختلفة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تواصلت وزارة الهجرة مع وزارة السياحة، للتنسيق بشأن مراجعة شركات السياحة العاملة فى تسفير المواطنين، للتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات التى تضمن الالتزام بكافة الضوابط، التى تضمن حماية المواطنين من التعرض لأى عقوبات وإتمام رحلات عودتهم لعملهم بأمان.