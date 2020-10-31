مفتى الجمهورية : حلوى المولد عادة مصرية مشروعة تعبر عن عشق للنبى

وأضاف مفتى الجمهورية - خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على فضائية صدى البلد -، أن ليلة ميلاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم تشرف الزمان بمولده الشريف، وكذلك الليل والنهار والنبات والجماد.

ووجه التهنئة إلى الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، داعيًا الله أن يحفظ مصر بحق هذه الأيام المباركة.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن ليلة ميلاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال عنها بعض العلماء أنها أشرف الليالى على الإطلاق، وأنها تفوق ليلة القدر فى الشرف، كما ذكر ذلك ابن مرزوق الخطيب الذى قال بإيثار ليلة مولده عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر، واحتج بمختاره فى كتابه: جنا الجنتين فى فضل الليلتين بإحدى وعشرين وجهًا على هذا الرأى.

وقال مفتى الجمهورية :"المتتبع لسيرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم يرى أنه ما كان يكره أحدًا ولا شيئًا على الإطلاق، بل كان محبًا لكل شيء من إنسان أو حيوان أو جماد، وكان هناك حالة من تبادل العشق بين النبى صلى الله عليه وآله وسلم والكون الفسيح، حتى أنه لا يوجد حجر فى مكة مر عليه النبى إلا وسلم عليه هذا الحجر".

وذكر مفتى الجمهورية العديد من مواقف الرحمة والمحبة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها عندما دخل يومًا إلى بستان فى المدينة فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بَهْز وعفان: فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه، فمسح رسول الله لى الله عليه وسلم سَرَاته وذِفْراه (ظهره وأذنيه) فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكها الله لك، إنه شكا إلىَّ أنك تجيعه وتدئبه (تتعبه).

وتابع مفتى الجمهورية : "بل حتى الجمادات كانت تحن إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان له عليه الصلاة والسلام جذع منصوب فى المسجد يستند إليه وهو يخطب الناس، وعندما صنع له الصحابة منبرًا من ثلاث درجات، حزن ذلك الجزع، وأصبح له أنين مسموع، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر واحتضنه وهو يأن حتى سكن، ثم قال: أما والذى نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة".

ومن تبادل العشق فى الكون مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث من جبل أحد، فقد قال عنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "أحد جبل يحبنا ونحبه"، وعندما صعد عليه صلى الله عليه وآله وسلم مع سيدنا أبى بكر الصديق وعمر وعثمان رجف الجبل، فقال له النبي: "اسكن أحد فليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان".

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن العلماء أحصوا المئات من المعجزات المعنوية والحسية للنبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكانت المعجزة الخالدة الباقية فى كل العصور هى القرآن الكريم.

وأضاف أن بعض العلماء كتب سيرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يزيد على 16 مجلدًا، وأوجزها القاضى عياض المالكى رحمه الله فى كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وما قاله القاضى عياض فى كتابه شفى الصدور والأبدان، حيث أثبت فى الكتاب أجمل الصفات للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إنه بلغ الكمال فى كل صفة بشرية، وضرب لذلك أمثلة كثيرة.

وتابع مفتى الجمهورية: "فى ذكرى ميلاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم نحن أمام نعمة كبيرة لا يمكن أن يقف العقل حاصرًا لها أو تقع تحت أى حصر مهما كان"، مضيفًا أنه جدير بنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار على أن أنقذنا من الضلال، وأن نتذكر سيرته العطرة فى كل وقت وحين، وخاصة فى يوم مولده الشريف.

وحول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف أكد مفتى الجمهورية أن الاحتفال به جائز، وأن احتفالنا به هو احتفال شكر لله سبحانه وتعالى أن أرسله إلينا هاديًا وبشيرًا، وقال: "من يقول إن الاحتفال بالمولد غير مشروع قد تجنى ولديه سوء أدب مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم".

وأردف: "نحن أمام إنسان تفرد فى الوجود، وأخذ بأيدينا إلى النور حيث يرضى ربنا، فعلينا أن نحتفل بميلاده فى كل لحظة"، مستدلًا بقول الله تعالى: (وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّه)، فالكون كله فى هذه اللحظة كان متأهبًا بمجيئه ومحتفيًا به، فهل نأتى نحن الآن ونأبى أن نتذكر تلك اللحظة الشريفة؟!

وعن دعاوى المتشددين بأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بيوم ميلاده، ولا الصحابة الكرام قال مفتى الجمهورية: "إن النبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عندما سئل عن صيام يوم الإثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، وهو يدل على أن ميلاده نعمة تستحق الشكر والاحتفاء".

وأشار إلى أن من يحرمون الاحتفال بميلاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم يضيقون واسعًا ويؤدون بالناس إلى التشدد، فهناك الكثير من الأمور التى جاءت بعد انتقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام.

وتابع مفتى الجمهورية أنه كان من المستقر عليه فى مصر بجميع القرى والمدن إظهار الحب والود للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى يوم مولده، وكذلك آل البيت الأطهار والصالحين، وكان هناك العديد من التقاليد فى القرى يوم المولد الشريف منها قراءة القرآن الكريم وقراءة قصيدة المولد حيث يلتف الناس للاحتفال، كنت أرى الأنوار على وجوه المحتفلين فى مشهد لا ينسى يظهر أن حب النبى يسرى فى هؤلاء المحتفلين.

وأضاف: كل هذا كان موجودًا حتى جاء فقه آخر جعل الاحتفال بميلاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، إلا أن الأزهر الشريف تصدى لهم وبين مشروعية ذلك، وشرح معنى قاعدة الترك الفقهية التى تتحدث عن أنه ليس كل ما لم يفعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو تركه يكون بدعة.

وأوضح مفتى الجمهورية أن العلماء المعتبرين كالقرافى والعز بن عبد السلام وغيرهما تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهى البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة، مضيفًا أنه عندنا نقرأ النصوص الشرعية مجموعة مع بعضها البعض نخرج بأن البدعة المحرمة هى تلك البدعة التى تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل فى دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

وأكد أننا فى حاجة إلى أن نظهر حبنا للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالكلمات فحسب، بل مع اسمه الشريف ووصفه، ومع القرآن الذى أنزل عليه، ومع كل قول صدر عنه، وأن نرى ونرصد حركته فى الحياة، وكيف كان يتصرف ويتعامل مع الناس.

وشدد مفتى الجمهورية: "نريد أن نغرس فى أبنائنا هذا التعلق وهذا الحب للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبرز مظاهر الرحمة فى حياة النبى فقد كان محبًا لكل من حوله رحيمًا بهم ومتسامحًا، وهو المنهج الذى يجب أن نتبناه.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الأسرة الآن فى حاجة إلى هذا الهدى النبوى الشريف فى العلاقة بين الزوج والزوجة والأولاد ولا بد أن نستحضر الهدى النبوى وخلق الرحمة فى بيوتنا، فلم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا فى رواية واحدة أنه ضرب إنسانًا أو حيوانًا فهو حالة مسالمة مع الكون كله ومحب له، مضيفًا أننا نريد فى زماننا هذا أن نجدَّ فى العمل ونحافظ على الوقت ونعود أولادنا على الخلق والمبادئ والمعاملة الطيبة لكل من حولنا.

وضرب مفتى الجمهورية مثالًا عن أن مسلك النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان المحبة، بما حدث من أهل الطائف عندما ضربوه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة، وحينها قال دعاءه المشهور: "اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتي"، فإنه عندما جاءه ملك الجبال وقال له إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال له النبي: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله.

وكذلك فى فتح مكة عندما قال سعد: اليوم يوم الملحمة، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم اليوم يوم المرحمة، وقال لهم وهم الذين آذوه وأخرجوه، اذهبوا فأنتم الطلقاء.

أما عن حلوى المولد الشريف فقال مفتى الجمهورية : "إنها عادة مصرية طيبة تعبر عن حالة عشق من المصريين للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهى أمر مشروع حيث يوسع رب الأسرة على أولاده وأهل بيته"، داعيًا جميع الأسر إلى تعريف أبنائهم بشمائل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه الكريمة، لأننا فى حاجة ماسة إلى أن يأخذ النبى بأيدينا يوم القيامة وأن يجبر كسرنا.