صور.. مقتل لاعب ملاكمة دفاعا عن فتاة فى الإسكندرية

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كان قسم شرطة كرموز تلقى بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف محمولة أسفر عن إصابة أحدهما، وفور انتقال ضباط القسم إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص أنه فى أثناء جلوس "كريم إبراهيم" 20 عاما، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهى فوجئ "أ.ع"، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته.
وكشفت التحريات أن المجنى عليه أهان المتهم لمعاكسته ابنة شقيقته، مما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، فأخرج المتهم سلاح أبيض من المحل، وسدد إليه طعنات فى أماكن متفرقة من جسده، وذكرت التحريات أن الأهالة نقلوا المجنى عليه إلى إلى المستشفى الأميرى الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة أيام.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.
وتسببت الواقعة في حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ دشن نشطاء هاشتاج على فيسبوك بعنوان "حق كريم لازم يرجع"، للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.
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