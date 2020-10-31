الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 30 أكتوبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 30 أكتوبر، وذلك وفق خطة الوزارة منذ بداية الأزمة وظهور الوباء في مصر بنشر بيان يومي بجميع تفاصيل الوباء في مصر لإطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوفيات والإصابات بكورونا في مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 30 أكتوبر

وجاء تقرير وزارة الصحة اليوم على النحو التالي:

أولاً| 80 حالة تعافي جديدة اليوم فقط وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ثانياً| 99353 حالة إجمالي الحالات المتعافية حتى الآن، وتؤكد الصحة في جميع تقاريرها على خروج كل هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 176 حالة جديدة.

رابعاً| وإجمالي الإصابات حتى اليوم 107376 حالة.

خامساً| 11 حالة وفاه جديدة اليوم فقط.

سادساً| إجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6258 حالة.

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كما تؤكد الصحة في كل بيان لها على مراقبتها للأوضاع بشأن فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية أول بأول، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.