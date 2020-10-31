“القاهرة الأعلى” وزير التعليم يعلن أعداد المصابين بكورونا من الطلاب والمعلمين والمحافظات الأعلى في الإصابة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التربية والتعليم عن أعداد المصابين بكورونا داخل العملية التعليمية بأكملها، من طلاب ومدرسين وغيرهم، وأشار طارق شوقي إلى أن عدد المحافظات الخالية من كورونا بلغت 14 محافظة، مؤكداص على وجود تشديدات باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وزير التعليم يعلن أعداد المصابين بكورونا من الطلاب والمعلمين

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن الوزارة متفهمة لمخاوف أولياء الأمور على أبنائهم من انتشار العدوى إليهم، وطمأن الجميع قائلاً “متخافوش”، مضيفاً أن هناك إجراءات إحترازية غير مسبوقة في جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية.

وحول أعداد المصابين بكورونا داخل العملية التعليمية، أكد شوقي أنهم 49 حالة، وذلك من إجمالي 25 مليون طالب ومعلم وإداري وعامل داخل المنظومة التعليمية، وأوضح شوقي أن محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 19 حالة من إجمالي 49 حالة، وأضاف أن هناك حالة في محافظة الغربية وحالة في المنيا وحالة ببني سويف وحالة بقنا وأخرى في بور سعيد.

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وأضاف أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة فتح المدارس وعدم غلقها، وأشار طارق شوقي إلى أن الأرقام وأعداد المصابين بالفيروس بالمنظومة التعليمية مطمأن وغير مقلق، وأن جميع المصابين بلا أعراض، وسوف يتعافون سريعاً، لأن حالتهم غير خطيرة.