بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بمرور 100 عام على بناء كنيسة أبو قير

ترأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، للروم الأرثوذكس، أمس الجمعة، القداس الإلهى فى كنيسة القديسَيّن العادمى الفضة كيروس ويوانس (يوحنا) بمناسبة مرور 100عام على بنائها. هذه الكنيسة تقع قرب البحر المتوسط فى منطقة أبو قير التى تبعد حوالى 20 كم عن الإسكندرية.





والمنطقة التى فيها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبى" حتى القرن الخامس، ودعيت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذى تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذى كان طبيبًا فى الإسكندرية، واستشهد فيها فى القرن الثالث الميلادى على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.

شارك فى القداس الإلهى المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركى بالقاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركى بالإسكندرية، ورئيس دير مار سابا البطريركى بالإسكندرية الأسقف جرمانوس، ولفيف من كهنة الإسكندرية.

وفى كلمة صاحب الغبطة، ذكر معجزة تمت للقديس صفرونيوس بطريرك القدس عندما كان فى الإسكندرية، فى هذه الكنيسة.

كما شكر والمتروبوليت ناركيسوس لمتابعته واهتمامه باتمام المرحلة الأولى من تجديد الكنيسة. كما شكر الذين حضروا من أبناء البطريركية من الجالية اليونانية فى السيدة مارى بافليدو نائبة الرئيس، ومن الروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية فى الإسكندرية فى شخص الرئيس السيد باسيل ماركو.

وخص بالشكر السيد باريس بفانيس، الذى تبرع بتحمل تكلفة المرحلة الثانية من تجديد الكنيسة، والتى ستبدأ بالفعل الأسبوع المقبل.

وأشار البابا ثيودروس إلى الذى كان لعقود من الزمن يهتم ويحافظ على الكنيسة الطبيب الراحل Periklis Tsaparis، الذى جاء من يوانينا إلى أبو قير، ذلك وبالتوازى مع عمله كصاحب مطعم "زفريون" الشهير فى أبو قير وكرس دخله لصيانة الكنيسة والحفاظ عليها، هذا المطعم الذى استضاف عشرات المشاهير، وزاره جميع السكندريين الذين يعيشون فى المدينة.