والمنطقة التى فيها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبى" حتى القرن الخامس، ودعيت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذى تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذى كان طبيبًا فى الإسكندرية، واستشهد فيها فى القرن الثالث الميلادى على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.
شارك فى القداس الإلهى المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركى بالقاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركى بالإسكندرية، ورئيس دير مار سابا البطريركى بالإسكندرية الأسقف جرمانوس، ولفيف من كهنة الإسكندرية.
وفى كلمة صاحب الغبطة، ذكر معجزة تمت للقديس صفرونيوس بطريرك القدس عندما كان فى الإسكندرية، فى هذه الكنيسة.
كما شكر والمتروبوليت ناركيسوس لمتابعته واهتمامه باتمام المرحلة الأولى من تجديد الكنيسة. كما شكر الذين حضروا من أبناء البطريركية من الجالية اليونانية فى السيدة مارى بافليدو نائبة الرئيس، ومن الروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية فى الإسكندرية فى شخص الرئيس السيد باسيل ماركو.
وخص بالشكر السيد باريس بفانيس، الذى تبرع بتحمل تكلفة المرحلة الثانية من تجديد الكنيسة، والتى ستبدأ بالفعل الأسبوع المقبل.
وأشار البابا ثيودروس إلى الذى كان لعقود من الزمن يهتم ويحافظ على الكنيسة الطبيب الراحل Periklis Tsaparis، الذى جاء من يوانينا إلى أبو قير، ذلك وبالتوازى مع عمله كصاحب مطعم "زفريون" الشهير فى أبو قير وكرس دخله لصيانة الكنيسة والحفاظ عليها، هذا المطعم الذى استضاف عشرات المشاهير، وزاره جميع السكندريين الذين يعيشون فى المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بمرور 100 عام على بناء كنيسة أبو قير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.