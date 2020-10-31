معتدل الحرارة.. الأرصاد تتوقع حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة : 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والرياح معتدلة على أغلب أنحاء البلاد، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد ، بينما يكون لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وحلايب وشلاتين وراس ببناس وكاترين، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد بأسيوط والمنيا وبحيرة ناصر وأبو سمبل.

وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الاسكندرية 28 21

وادى النطرون 28 19

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 16

السلوم 24 17

سيوة 25 16

بورسعيد 27 22

دمياط 27 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الاسماعيلية 30 18

السويس 29 20

العريش 27 21

رفح 28 20

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 30 24

طابا 28 19

كاترين 27 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 23

الفيوم 29 18

بنى سويف 29 19

المنيا 29 19

أسيوط 30 19

سوهاج 32 20

قنا 33 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 22

ادفو 35 21

أبوسمبل 33 19

الوادى الجديد 32 22

شلاتين 33 25

ابو رماد 33 25

حلايب 32 28

رأس حدربة 33 26