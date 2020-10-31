وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن ذلك سيكون تحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التى تسبق الافتتاح، على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى ومراعاة علامات التباعد.
وشددت الوزارة على عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات.
ونبهت الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التى وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى تتمكن من مواصلة الفتح.
واختتمت: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : افتتاح مصلى السيدات بمسجد الأحمدى بطنطا اليوم بإجراءات احترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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