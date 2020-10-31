الأوقاف : افتتاح مصلى السيدات بمسجد الأحمدى بطنطا اليوم بإجراءات احترازية

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات بمسجد الأحمدى بطنطا، لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر اليوم السبت، وذلك أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن ذلك سيكون تحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التى تسبق الافتتاح، على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى ومراعاة علامات التباعد.

وشددت الوزارة على عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات.

ونبهت الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التى وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى تتمكن من مواصلة الفتح.

واختتمت: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".