مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا زلزال بحر إيجة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال الذى ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة المئات فى كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.





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