اليوم.. رئيسا وزراء مصر والعراق يوقعان عددا من الاتفاقيات المهمة

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، التوقيع على عدد من الوثائق والاتفاقيات المهمة فى مجالات مختلفة التى تم تجهيزها فى اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وتعتبر هى اللجنة الأولى منذ 30 عاما، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988 وعُقد منذ هذا التاريخ لجنتين فقط عامى 1988 و1989.