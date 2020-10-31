عاجل.. السيسى يفتتح اليوم جامعة الملك سلمان ومشروعات قومية بالمحافظات

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الجمهورية، أن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، وتتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميا وأكاديميا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك المساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة. وأشار راضى، أن كليات الجامعة تضم التخصصات التالية: "الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم".

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