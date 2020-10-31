بينهم 41 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 3384 شابًا بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3384 شابًا، منهم 41 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1249 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 343 منشأة، دوري وحملات ، وأسفرت عن تحرير 245 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 100 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، كما تم عقد ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ميناء الداخلية، وشركة المكس للملاحات.

وأوضح ياسر سعيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، أن المديرية تلقت 222 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، تم بحث 80 شكوى منها، وتبين أنها مستوفاة، وتم تحرير 138 محضرا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكوى تحت البحث والدراسة.

وقال مدير المديرية، إنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 3 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 28 أجنبيًا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 10 شركات كبرى من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.