الزراعة تطلق 7 قوافل بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي والتلقيح الاصطناعي في الدقهلية

أكد الدكتور هانى حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية زارت قرى (طنيخ مركز نبروه.. ميت محمود مركز المنصورة.. نجير مركز دكرنس..المنيل مركز طلخا.. أشمون الرمان مركز دكرنس.. بساط مركز طلخا.. العياديه مركز شربين) في محافظة الدقهلية خلال الفترة من 24 أكتوبر إلي 29 أكتوبر 2020.

وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي، وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي، وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتور هنية الأتربي.

وأوضح "حسن"، أنه تم إطلاق 7 قوافل بيطرية بمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية، كما تم عقد ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني، وعمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.

وأضاف أن القوافل قامت بفحص وعلاج 2896 حيوانا بالمجان منها 1492 حيوانا تم فحصها، وعلاج ما يحتاج إلى العلاج وتأهيلها تناسليا، ومتابعة أعمال التلقيح الاصطناعي، كما تم فحص 5 طلوقة تستخدم في التلقيح االطبيعي، وتم علاج 1399 باطنيا، وتم تحصين 591 بالتحصينات غير سيادية، وتم إجراء 10 عمليات جراحية.

ونوه بأن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 992 مستفيدا من صغار المربين، وتم تدريب 22 طبيبا من الحكوميين وغير الحكوميين علي أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتية؛ مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير.

من جانبه، قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكريم أعضاء القافلة وتوجه بخطاب شكر لوزير الزراعة، مشيدا بأداء الفريق الطبي، وطلب تكرار هذه القوافل لما تحققه من مكاسب للمربي الصغير في القري الأكثر احتياجا.