تعيين 3384 شابا بالإسكندرية منهم 41 من ذوى القدرات الخاصة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، 3384 شابا، منهم 41 من ذوى القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1249 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأوضح سعفان، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أن المديرية أجرت حملة تفتيش على 343 منشأة، وأسفرت عن تحرير 245 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ100 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، كما تم عقد ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ميناء الداخلية، وشركة المكس للملاحات.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، إلى أن المديرية تلقت 222 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، تم بحث 80 شكوى منها، وتبين أنها مستوفاة، وتم تحرير 138 محضر للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 3 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ28 أجنبيا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم التفتيش على 10 شركات كبرى من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.