أساتذة من 8 كليات.. قافلتان طبيتان من جامعة القاهرة لقرى الجيزة

وأضاف الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم السبت، أن القافلة الأخرى ستنطلق إلى قرية سقارة البلد بالبدرشين يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وذلك تحت رعايته، وإشراف الدكتور محمد سامى عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، أن القافلتين تضمان أساتذة من كليات طب قصر العينى، والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعى، والصيدلة، والطب البيطرى، والزراعة، ورياض الأطفال، للكشف على المرضى مجانا وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وتوفير المستلزمات الطبية، مع صرف الدواء بالمجان، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد العديد من الندوات التوعوية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تنظيم القافلتين يستهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية المجانية للمواطنين، فى إطار حرص الجامعة على إطلاق العديد من القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا للتخفيف من معاناة وآلام المرضى، وغرس ثقافة الخدمة المجتمعية، انطلاقًا من الدور الإنسانى والاجتماعى للجامعة لخدمة المجتمع المصرى، والذى يعد مكملًا لدورها البحثى والتعليمى.

يذكر أن جامعة القاهرة، أطلقت بداية شهر أكتوبر قافلة تنموية شاملة لمنطقة "عشش السودان" بالجيزة، وتستمر على مدار عام جامعى كامل فى إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة وتقديم خدمات شاملة ومجانية لأهالى المنطقة.