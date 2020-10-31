القوى العاملة: تحصيل 3 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالرياض

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان صحفى، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وقال، إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بالرياض عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى والملحق كريم أبو السعود بالرياض، إلى أنه خلال الفترة المشار إليها تم توفير 434 فرصة عمل، فضلا عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل لنحو 500 عامل مصرى.
كما تم تسوية 200 شكوى وديا وإحالة 25 شكوى للقضاء، وذلك من إجمالى 225 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب، واعتماد 7500 شهادة استمرار فى العمل، و350 إفادة بمفردات راتب، والقيام بأعمال تخريج المواطنين من مكتب العمل وإدارة الوافدين، وبلغ إجمالى الزيارات واللقاءات والاستشارات 220، منها 212 استشارة عمالية، و3 لقاءات مع التجمعات العمالية ومثلهم زيارات بالجهات الحكومية المعنية.
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