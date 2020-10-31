ويفتتح الرئيس أيضا عددا من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظات. وجامعة الملك سلمان، أحد المشروعات البارزة التى يجرى تنفيذها فى مدخل مدينة طور سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. السيسى يفتتح جامعة الملك سلمان وعدة مشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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