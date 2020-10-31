السيسى يرحب بأمير تبوك فى بداية حفل افتتاح جامعة الملك سلمان

وقال الرئيس فى بداية الحفل المقام بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت: "كل سنة وأنتم طيبين، وبرحب بيكم، أهلا وسهلا".

جاء ذلك فى بداية حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وعدد من المشروعات القومية بالمحافظات.