السيسى يرحب بأمير تبوك فى بداية حفل افتتاح جامعة الملك سلمان

وقال الرئيس فى بداية الحفل المقام بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت: "كل سنة وأنتم طيبين، وبرحب بيكم، أهلا وسهلا".
جاء ذلك فى بداية حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وعدد من المشروعات القومية بالمحافظات.
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