السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جامعة الملك سلمان

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، والذى تضمن أهم الأقسام التى تضمها الجامعة، بالإضافة إلى جهود الدولة فى إنشاء عدد كبير من الجامعات.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية. وتعد جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

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