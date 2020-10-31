تطوير التعليم: نتعاون مع اتحاد الصناعات لتدريب طلاب المجمعات التكنولوجية

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهرى فى مقر الصندوق، برئاسة الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانونى، ومكتب الدعم الفنى، والمكتب الإعلامى، ومكتب التخطيط والمتابعة.





فى مستهل الاجتماع وجه الدكتور أحمد الحيوى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وللحضور والعاملين بالصندوق، وللشعب المصرى والأمة الإسلامية، بحلول المولد النبوى الشريف.

وناقش الاجتماع بدء الدراسة بالكلية المتوسطة بمجمع أسيوط التكنولوجى، حيث استعرض الأمين العام كافة الخطوات التى اتخذها الصندوق لبدء الدراسة بالمرحله الثانية والتى ستحدد بعد زيارة لجنة من وزارة التعليم العالى للمجمع.

وقام مدير مجمع الفيوم التكنولوجى بإحاطة المجلس بما قام به المجمع بشأن تدريب طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا لمدة أسبوعين فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2020م، داخل ورش ومعامل المجمع، بالإضافة إلى تدريب طلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية ببنى سويف الجديدة لمدة أسبوع فى الفترة من 11 أكتوبر، وحتى 15 أكتوبر 2020.

واستعرض مدير مجمع الفيوم التكنولوجى، ما تم من ترتيبات مع إقليم إيميليا ـ رومانيا الشريك التعليمى الإيطالى للمجمع، وكذلك الاستعانة بخبراء الصناعة من مجموعة مصانع العربى، حيث تم إجراء الامتحانات التأهيلية ومنح شهادات المؤهلات المهنية الإيطالية لطلاب السنوات النهائية بالمجمع وذلك للعام الدراسى 2019-2020م، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2020.

كما ناقش المجلس ما تم بشأن بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم واتحاد الصناعات المصرية بغرض إتاحة فرص تدريبية لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم داخل مواقع العمل بالشركات والمصانع الأعضاء باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد فى تأسيس مركز ممتحنين وطني (National Assessors’ Center) لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية فى التخصصات التكنولوجية المختلفة بنفس النظام المتبع فى مجمع الفيون والذى يتم من خلال الشريك التعليمى الإيطالى (إقليم إيميليا – رومانيا).

وقام مدير مشروع مجمع أبو غالب التكنولوجى، بإحاطة المجلس بشأن الانتهاء من إعداد لائحة المرحلة الثانية للمجمع شاملة تخصصى تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا تصنيع الملابس.

واستعرض مدير مجمع الأميرية التكنولوجى الإجراءات المتخذة بخصوص نظام التعلم عن بعد باستخدام منصة (Edmodo)، بالإضافة إلى ما تم بشأن قبول الطلاب الجدد لقسم تكنولوجيا السيارات (ثانية مدرسة – المرحلة الأولى) بداية من الترم الأول للعام الدراسى 2020-2021.

وقد وافق المجلس على طلب مدير مجمع الأميرية التكنولوجى، بتوفير احتياجات الجودة المصرية من بنرات واستيكرات لنشر الرؤية والرسالة والتوعية، بالإضافة إلى كافة مستلزمات المجمع، لتفعيل الأنشطة المدرسية ونشر التوعية الصحية والاجتماعية والنفسية.