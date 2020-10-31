عاجل.. السيسى يصل إلى مقر افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس أيضا عددا من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظات. وتُعد جامعة الملك سلمان، أحد المشروعات البارزة التى يجرى تنفيذها فى مدخل مدينة طور سيناء، كما تعد أول جامعة متكاملة تقام فى جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.

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