الخارجية تصدر بيانا بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس...

في اطار احتفال العالم هذا الشهر بمرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي أنشأ أجندة المرأة والسلم والأمن، فإن وزارة الخارجية المصرية تؤكد مجدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ تلك الأجندة المحورية، وضرورة تحقيق التوازن ما بين العناصر الأربعة المكونة لأجندة المرأة والسلم والأمن وهي الوقاية، والحماية، والمشاركة، والإغاثة والتعافي، بالإضافة الى مراعاة الخصائص الثقافية والاجتماعية لكل دولة ومنطقة جغرافية عند تنفيذ الأجندة لضمان مشاركة أفضل للمرأة في مناطق النزاع المسلح والمناطق الخارجة من النزاعات، مع التأكيد على أهمية الملكية الوطنية والانخراط مع الدوائر الوطنية في التنفيذ، وعلى أن المرأة تمثل عنصراً رئيسياً في عملية التحول من النزاع إلى التنمية، ومن مجتمع ممزق بفعل النزاع المسلح إلى مجتمع صحي قادر علي المضي قدماً نحو تحقيق السلام المستدام.

هذا، وتبذل مصر جهودا ملموسة لتنفيذ هذه الأجندة، حيث تعد مصر سابع أكبر مساهم بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام الأممية، ووصلت بمساهماتها الشرطية إلى النسب العالمية المطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية. كما تم تضمين منظور المساواة بين المرأة والرجل في مناهج التدريب الخاصة بالقوات المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام، ويقوم كل من مركز القاهرة الدولي للتدريب على فض المنازعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالعديد من الأنشطة في هذا الإطار، خاصة في القارة الأفريقية، إضافة إلى قيام مصر حالياً بإعداد خطتها الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن. وتم اعداد نموذج كامل ومكثف حول التوعية ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي في إطار البرنامج التدريبي الأساسي الذي يتم تلقينه ما قبل النشر للقوات المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام. وكان السيد رئيس الجمهورية من أوائل رؤساء الدول الذين انضموا إلى مبادرة "دائرة القادة Circle of Leadership " لمكافحة جرائم التعدي والاستغلال الجنسي من قبل قوات حفظ السلام.

عقدت مصر كذلك، بصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن الأفريقي، جلسة للاحتفال بتلك المناسبة بداية الشهر الجاري، كما رعت مصر حدثاً لإطلاق تقرير خاص أعده مركز Amani Africa المتخصص في دراسات السلم والأمن، حول "تعاطي مجلس السلم والأمن الأفريقي مع أجندة المرأة والسلم والأمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325".

تجدر الإشارة إلى أنه كان لمصر كذلك دور كبير في انشاء الشبكات العربية والأفريقية والمتوسطية للنساء وسيطات السلام، والتحالف العالمي للشبكات الإقليمية للنساء وسيطات السلام. وفي عام ٢٠١٨ رعت مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عقد أول اجتماع للتحالف العالمي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقد طرحت مصر من ناحية أخرى قراراً في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإجراءات التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنع الاستغلال والتعدي الجنسي، ويؤكد الحرص على مكافحة جرائم التعدي والاستغلال الجنسي داخل منظومة الأمم المتحدة.