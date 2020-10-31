مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب بحر إيجة.

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٣١ أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلاً عن إصابة المئات في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.

وتتقدّم مصر بتعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في اليونان وتركيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.