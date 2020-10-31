السيسى يفتتح اليوم جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الاخري كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال السفير، بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات : الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.