القوي العاملة: تحصيل 3 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالرياض

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في تحصيل 826 ألفا و351 ريالا سعوديا أي ما يوازي 3 ملايين و454 ألفا و147 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوي ضد كفلائهم .
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة شكوي العاملين لدي أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وقال : إن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالرياض عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي والملحق كريم أبو السعود بالرياض ، إلي أنه خلال الفترة المشار إليها تم توفير 434 فرصة عمل ، فضلا عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل لنحو 500 عامل مصري.
كما تم تسوية 200 شكوي وديا وإحالة 25 شكوي للقضاء وذلك من إجمالي 225 شكوي عمالية تقدم أصحابها للمكتب ، واعتماد 7500 شهادة استمرار في العمل ، و350 إفادة بمفردات راتب ، والقيام بأعمال تخريج المواطنين من مكتب العمل وإدارة الوافدين ، وبلغ إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 220 ، منها 212 استشارة عمالية ، و3 لقاءات مع التجمعات العمالية ومثلهم زيارات بالجهات الحكومية المعنية .
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