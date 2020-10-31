بينهم 41 من ذوي القدرات .. القوى العاملة: تعيين 3384 شاباً...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية تعيين 3384 شاباً ، منهم 41 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1249 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 343 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 245 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 100 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، كما تم عقد ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والتوعية بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ميناء الداخلية ، وشركة المكس للملاحات .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، إلي أن المديرية تلقت 222 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 119 شكوي مرحلة من شهر أغسطس ، تم بحث 80 شكوي منها، وتبين أنها مستوفاة ، وتم تحرير 138 محاضر للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 123 شكاوى تحت البحث والدراسة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 3 تراخيص ، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 28 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 10 شركات كبرى من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.