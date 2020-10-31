الرئيس يرحب بالوفد السعودي ويشاهد فيلما تسجيليا عن "منارات سيناء الحديثة"

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات فيلما تسجيليا بعنوان: "منارات سيناء الحديثة"، والذى يتحدث عن التنمية الشاملة التى تشهدها سيناء مثل جامعة الملك سلمان والتى تأتى فى إطار تطوير الدراسة الجامعية، وغيرها من الجامعات.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالوفد السعودى برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، في مستهل وصوله لافتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وعدا من المشروعات الأخرى.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.