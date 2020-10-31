الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة على عدة مناطق غدا.. والقاهرة تسجل 28 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، معتدلة على الوجه البحري والقاهرة نهارا مائلة للبرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، مائلا للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس مائل للحرارة إلى حار نهارا لطيف ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22.