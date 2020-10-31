لنقل 6500 راكب.. مصر للطيران تسير 61 رحلة اليوم إلى وجهات دولية

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، 61 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 6500 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، الدمام، تونس، لاجوس، ابوجا، أبو ظبي، لندن، نيويورك، باريس، مدريد، اسطنبول، جينيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، موسكو، برلين ، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، تونس، اثينا، البحرين و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6500 راكب. وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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