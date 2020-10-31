مصر تعزي ذوي ضحايا زلزال بحر إيجة في اليونان وتركيا

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلًا عن إصابة المئات في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.

وتقدمت مصر بتعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في اليونان وتركيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل تركيا واليونان في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة إلى 20 قتيلا وأكثر من 800 مصاب. وتسبب الزلزال الذي كان مركزه في مقاطعة إزمير التركية في تدمير بعض المباني، كما شعر سكان الجزر اليونانية ومدينة اسطنبول بالزلزال. وقالت السلطات التركية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر ما تسبب في انهيار نحو 20 مبنى، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في تسونامي صغير وصل إلى سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وسواحل مدينة إزمير التركية، كما وردت تقارير تفيد بأن سكان جزيرة كريت شعروا به.

ومن المعروف أن المنطقة تكثر فيها الزلازل لأنها تقع فوق فالق أرضي بين الألواح الأرضية القارية.