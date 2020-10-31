بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" والشركات الأوكرانية

استقبلت وزارة الإنتاج الحربي وفدًا أوكرانيًا رفيع المستوى برئاسة Ihor Zhovkva نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني للعلاقات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" والجانب الأوكراني.

وخلال اللقاء تم التأكيد على وجود علاقات تعاون مثمرة بين الجانبين وتطلع "الإنتاج الحربي" إلى تطوير هذه العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المدنية ونقل التكنولوجيا الأوكرانية المتقدمة إلى "الإنتاج الحربي" والتعاون المشترك لإنتاج منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة، كما تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات بشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وتم استعراض موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأوكرانية في عدد من المجالات، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجال العسكري وكذا في المجال المدني وخاصةً التعاون في مجاليّ الصُلب وترشيد الطاقة، وتم التأكيد على أن مصر تعد سوق واعدة ويمكن إعتبارها مركزًا للإنطلاق إلى أسواق الدول العربية والأفريقية المحيطة.

من ناحية أخرى تم الإشارة إلى وجود علاقات تاريخية ممتدة بين مصر وأوكرانيا وتعاون اقتصادي وصناعي متميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، وتم التنويه إلى أن زيارة الوفد الأوكراني لمصر تأتي من منطلق حرص الجانب الأوكراني على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات التصنيعية، وتم التأكيد على اهتمام عدد من الشركات الأوكرانية بالتعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالٍ وما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، كما تم التأكيد على رغبة الجانب الأوكراني في أن يكون التعاون بين الجانبين قائم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية قيام الوفود الفنية من الجانبين بتبادل الزيارات واللقاءات لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك، والدراسة المتعمقة لموضوعات التعاون المقترحة لتعزيز ودفع التعاون المشترك إلى الأمام.