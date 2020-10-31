وزير التعليم العالى: 20 جامعة مصرية ضمن التصنيف العالمى لأفضل الجامعات

وأضاف عبد الغفار خلال كلمة له على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، لجامعة الملك سلمان الدولية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنشأت أفرع الجامعة فى زمن قياسى استغرق ما يقرب من 3 سنوات.
وأوضح وزير التعليم العالى، أن أعضاء هيئة التدريس يمرون باختبارات كثيرة قبل الالتحاق بالتدريس فى الجامعات المصرية، حتى يتم بناء إنسان متحضر ومبدع وقادر على الابتكار، مشيرا إلى أن البرامج المقدمة فى الجامعات تستهدف خدمة الوظائف الجديدة.
وقال وزير التعليم العالى، إن التصنيفات العالمية صنفت الجامعات المصرية فى مراكز متقدمة، منها جامعة القاهرة والمنصورة وعين شمس، حيث حصلوا على أفضل برامج ضمن 400 جامعة على مستوى العالم، مؤكدا أن 20 جامعة مصرية ضمن التصنيف العالمى لأفضل الجامعات فى العالم.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.
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