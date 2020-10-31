قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن افتتاح متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية، يعنى حرص الدولة على توفير بنية سياحية فى جميع المحافظات، واهتمام الدولة بزيادة الوعى الأثرى لدوى الشباب والأطفال، وتوفير الدعم للحفاظ على المتاحف واستئناف المشروعات التى توقفت منذ سنوات.





وأضاف العنانى، خلال حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وعددا من المشروعات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أنه خلال الست سنوات الماضية تم افتتاح وتطوير 17 متحفا فى جميع المحافظات، أبرزها متحف الفن الإسلامى ومتحف ملوى بالمنيا ومتحف سوهاج القومى، وأول متحف بمطروح ومتحف طنطا بعد تطويره. وأوضح أن الدولة أنشأت أكثر من 80 مشروعا لتطوير المناطق الأثرية، وصرفت الدولة عليها مئات الملايين للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الآثار: افتتاح وتطوير 17 متحفا خلال الـ6 سنوات الماضية بجميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.