عاجل.. السيسى: مصر تحتاج إلى 125 جامعة بحلول عام 2030

وأضاف الرئيس خلال مداخلة له على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية: "المفروض يبقى عندنا 125 جامعة بحلول عام 2030، الجامعة الواحدة تتكلف من 8 إلى 10 مليار جنيه، وبالتالى نحتاج إلى 400 مليار جنيه للإنشاء فقط وليس التشغيل، خلال الـ7 سنين قللنا الفجوة المتواجدة بين العدد المتواجد والمطلوب مع الاهتمام بجودة التعليم".
وتابع: "احنا بنعمل جامعة بمواصفات ومعايير عالمية لكى تحقق الهدف منها".
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.
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