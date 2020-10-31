خالد عبدالغفار:جامعة الملك سلمان تقدم برامج دراسية تناسب سوق العمل الإقليمى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن شهر أكتوبر أبى أن ينتهى قبل نصر جديد بافتتاح جامعة الملك سلمان، وهى مثال للتعاون والصداقة بين مصر والسعودية.





وأضاف عبدالغفار، خلال حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الجامعة إحدى الجامعات التى أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية ضمن 24 جامعة جديدة منها الخاصة والدولية والتكنولوجية. وأوضح أن الجامعة تقع فى مكان فريد، وتتميز بالبرامج المتنوعة التى تتناسب مع سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى، وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 30 ألف طالب.

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