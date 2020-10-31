عاجل.. السيسى يفتتح جامعة الملك سلمان عبر الفيديو كونفرانس

وتعد جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة. وتتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروعها الثلاثة بكل من مدينة "الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ" بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية.

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