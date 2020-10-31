خالد عبدالغفار: الجامعات الحكومية تستوعب حوالى 80% من الطلاب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عدد سكان مصر سيصل إلى 125 مليون نسمة بعد 10 سنوات من الآن، ولذا كان لا بد من التفكير فى إنشاء الجامعات الجديدة لتستوعب زيادة الطلاب.





وأضاف عبدالغفار، خلال حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن كل جامعة جديدة ستخدم الإقليم المتواجده فيه، لافتًا إلى أن التعليم الحكومى الجامعى يستوعب من 75 إلى 80% من الطلاب، والباقى يتحول إلى الجامعات الخاصة والتكنولوجية. وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر تخطط للمستقبل، من أجل استيعاب الزيادة فى عدد الطلاب.

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