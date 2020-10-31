وزير التعليم العالى: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة بين مصر والسعودية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه كان بالأمس فى محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب لافتتاح الجامعات الجديدة لاسيما اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واليوم وفى آخر أيام شهر أكتوبر الذى شهد ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أبى الشهر أن ينصرم إلا بافتتاح جامعة الملك سلمان الدولية فى كفر الشيخ.

وأضاف عبد الغفار، فى كلمته بافتتاح جامعة الملك سلمان، بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن جامعة الملك سلمان، مثال للصداقة والأخوة والتعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضح وزير التعليم العالى أن جامعة الملك سلمان ضمن 24 جامعة جديدة منها الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة والدولية، وبموقع جامعة الملك سلمان الفريد في محافظة جنوب سيناء وبالأفرع الرئيسية بمنطقة شرم الشيخ على مساحة 35 فدانا، وهناك فرع آخر في مدينة الطور على مساحة 355 فدانا، وثالث في رأس سدر على مساحة 330 فدانا.

وأوضح أن المميز في جامعة الملك سلمان، ليست فقط الكليات ولكن البرامج المتنوعة التى تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامجا وقدرة استيعابية تصل من 25 إلى 30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية.

وتابع الوزير: "جامعة الملك سلمان فى شرم الشيخ، فى مدينة سياحية مهمة، وبالتالي كان لابد من أن ينعكس البرامج الدراسية المقدمة على طبيعة المدينة ومن هنا كانت كلية السياحة والضيافة ببرامجها المختلفة المعنية بإدارة الفنادق والمنتجعات، وأيضا من خلال برامج لعلم المتاحف وإدارة التراث، وكليات للألسن واللغات التطبيقية حيث يتردد على المدينة كثير من الجنسيات التي تحتاج إلى تعلم الكثير من اللغات، بل آداب التواصل بين الثقافات واللغويات ما بين الثقافات والحضارات، بالإضافة إلى كلية للفنون والتصميم وكلية للعمارة ببرامج مختلفة مثل الرسوم المتحركة والجرافيك والأخرى الخاصة بتصميم الألعاب.