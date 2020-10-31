الرئيس السيسي يرحب بالأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بالأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.

وقال الرئيس السيسي، في بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المشروعات الأخرى: "أنا برحب بيك أهلا وسهلا، وبكل وفد السعودية برئاسة سمو الأمير فهد أهلا وسهلا".