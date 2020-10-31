الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتعيين كلاوديو لوراتى مطرانا جديدا للاتين بمصر

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللاتينية بشكل خاص، بالسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتى، وذلك بيد الكاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، وبحضور المطران بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين بالقدس، والمدبر الرسولى للاتين بمصر، الأب إيليا إسكندر، والأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والبطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وأورشليم والأسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك بمصر، وبمشاركة سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية والعديد من المطارنة والآباء الكهنة والرهبان الأجلاء، والراهبات من الرهبانيات المختلفة، والعديد من الشخصيات الهامة.





احتوى اليوم الاحتفالى على القداس الإلهى ومراسم السيامة الأسقفية، إلى جانب كلمات التهنئة العديدة، ومنها كلمة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وقراءة قرار البابا فرنسيس بتعيين المطران كلاوديو. واختُتم الاحتفال بكلمة شكر من المطران كلاوديو لكل الحاضرين على تفضلهم بالحضور، وبطلب الصلاة لأجله فى مهمته الجديدة، وبإعطاء البركة الرسولية لكل الحاضرين.

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