العنانى: افتتاح متحف شرم الشيخ نقطة جذب إضافية للمدينة

وأضاف العنانى على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، إن افتتاح متحف شرم الشيخ نقطة جذب إضافية إلى المدينة، حيث سيتم العمل به من الـ10 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومن 5 مساء إلى 11 مساء.

وتابع العنانى، أنه سيتم عرض 10 قطع من آثار توت عنخ آمون بالمتحف، قبل نقلهم إلى المتحف المصرى الكبير، موضحا أنه تم تخصيص معرض للحضارات بمتحف شرم الشيخ بناء على تكليف الرئيس السيسى.