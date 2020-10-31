صور.. سفير مصر لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لـ قيس سعيد

قدم السفير إيهاب فهمى، سفير مصر الجديد لدى تونس، أوراق اعتماده إلى قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بقصر قرطاج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، أعرب الرئيس قيس سعيد، خلال المُقابلة عن اعتزازه وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى، مُشيدا بالروابط التاريخية الراسخة بين مصر وتونس وشعبيهما الشقيقين. كما أكد السفير إيهاب فهمى، حرصه على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب وتعزيز أُطُر التعاون بين البلدين فى جميع المجالات. وتم خلال اللقاء التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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