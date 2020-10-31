السيسى يفتتح عدة متاحف عبر الفيديو كونفرانس

كما افتتح الرئيس أيضا، متحف المركبات الملكية عبر الفيديو كونفرانس.

ومتحف شرم الشيخ، ثانى المتاحف الأثرية التى تستهدف دمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، بعد متحف الغردقة، وتبلغ مساحته 192000 متر مربع، وقد بدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى فى عام 2018.

ويعد متحف المركبات الملكية ببولاق الذى تم افتتاحه بعد إغلاق دام 19 سنة، من أندر المتاحف فى العالم، إذ يعرض 42 عربة إلى جانب مجموعة من مقتنيات الأسرة العلوية، وسيمثل إضافة جديدة لخريطة السياحة فى مصر، وبدأ مشروع ترميمه وتطويره منذ عام 2001وتوقف عدة مرات وتم استئناف العمل به فعليا منذ عام 2017 بتكلفة 63 مليون جنيه.