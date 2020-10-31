دير العذراء السريان بوادى النطرون يرفض الخلوات الروحية

أصدر الأنبا متاوس، أسقف ورئيس دير العذراء مريم السريان بوادى النطرون، قرارًا ينص على رفض قبول الدير الخلوات الروحية من الشباب والكهنة دون استثناء.





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