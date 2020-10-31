وزير الآثار: افتتاح أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية 2020

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه تم افتتاح أول متحف صديق للبيئة بمنطقة الأهرامات، لافتا إلى أنه قبل نهاية 2020 سيتم افتتاح متحف الحضارة المصرية بالفسطاط وسيكون هناك موكب عالمى لاستقبال المومياوات.





وأضاف العنانى، خلال حفل افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وعددا من المشروعات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أنه قبل انتهاء 2020 سيتم افتتاح أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو متحف عواصم مصر ويعرض العواصم الرئيسية التى مرت على مصر. وأوضح وزير السياحة والآثار، أنه خلال أسابيع سيتم افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية فى مصر، كما أن العمل الهندسى يسير بشكل جيد بالمتحف المصرى الكبير وبنهاية ديسمبر سيتم وضع الآثار بالفتارين.

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