طريق الأمل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن تنمية سيناء

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، فيلما تسجيليا على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات بالمحافظات، بعنوان "طريق الأمل"، من إعداد إدارة الشؤون المعنوية.





وتضمن الفيديو تأكيد السيسى، على ضرورة عمل تنمية حقيقية فى سيناء، وأن الإرهاب لن يمنع الدولة من التنمية. كما تضمن الفيديو التنوية إلى ربط سيناء بالوادى والدلتا من خلال الأنفاق والطرق والكبارى لتغيير كل شبر فى سيناء، وإنشاء 17 تجمعا عمرانيا على أرضها، ومنح الأراضى للأهالى لزراعتها.

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