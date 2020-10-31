وأضاف رئيس الهيئة، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى بحضور الرئيس السيسى، أنه تم إنشاء 5 أنفاق سيارات، بإجمالى أطوال الأنفاق الجديدة 23 كيلو متر، حيث يتم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بنسبة وصلت 73%، ومن المقرر الانتهاء منه فى 30 /6/ 2021، مشيرا إلى أن جميع الأعمال كان تسير وفقا للجدول المخطط إلا أنها تأثرت بسبب فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة الهندسية: تنفيذ 342 مشروعا بتكلفة 310 مليارات جنيه بسيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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