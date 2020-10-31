عاجل.. السيسى: عدم الاستقرار مدمر للدول ومستقبلها

وأضاف السيسى، خلال افتتاح عددًا من المشروعات بالمحافظات ومنها افتتاح جامعة الملك سلمان، اليوم السبت، أن عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة، مضيفًا: "هفضل أكرر الكلام ده لمصر ولغير مصر"، مؤكدًا أن نتائج عدم الاستقرار مدمرة للدولة ومستقبلها.
وأوضح أن أكثر من 75 كنيسة تم تدميرها والدولة قامت بترميمها، مضيفًا: "طول ما الاستقرار موجود هنتجاوز التحديات ونستمر فى مسيرتنا، وعدم الاستقرار ثمنه كبير".
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