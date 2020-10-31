الرئيس السيسي: لدينا 72 جامعة ونخطط للوصول إلى 125 في 2032...

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أن مصر لديها حاليا 72 جامعة باختلاف أنواعها، ونخطط لأن يكون لدينا 125 جامعة في عام 2032، لسد الفجوة الموجودة حاليا بين تعداد السكان وعدد الجامعات بواقع جامعة لكل مليون نسمة ، مشيرا إلى أن الجامعات الجديدة تنفذ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق هدف تطوير منظومة التعليم.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في مداخلة تعقيبا على كلمة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت - " إن تعداد سكان مصر حاليا وصل إلى 100 مليون نسمة، ولدينا 72 جامعة وهو ما يعني احتياجنا إلى 28 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان والجامعات..مشيرا إلى أنه في 2032 سيصل التعداد السكاني إلى 125 مليون نسمة ،بزيادة مقدارها 25 مليون نسمة، مما يستلزم التخطيط للوصول بعدد الجامعات إلى 125 جامعة" .
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